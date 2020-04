Covid-19 : les entreprises en difficulté ne peuvent être poursuivies si elles ne paient pas leur loyer

Chômage technique, différé de charges, prêts de trésorerie : ce sont quelques-unes des mesures-phares annoncées par le président de la République et le Premier ministre pour faire face à la crise du coronavirus. En annonçant le confinement, Emmanuel Macron a également évoqué la dispense de paiement de loyer pour les entreprises en difficulté.

Les conditions de mise en application des autres mesures ont été définies semaine après semaine, voire jour après jour. Le report de loyer est un peu plus flou. Sur son site dédié à la crise du Covid-19, la CCI du Territoire de Belfort apporte ces précisions : « Le président de la République a annoncé lundi 16 mars 2020 le report du paiement des loyers, factures d’eau, de gaz et d’électricité pour les plus petites entreprises en difficulté. Pour bénéficier de ces reports, vous devez adresser directement par mail ou par téléphone une demande de report à l’amiable aux entreprises auprès desquelles vous payez ces factures (votre fournisseur de gaz, d’eau ou d’électricité, votre bailleur…). Concernant les commerces des centres commerciaux, le Conseil national des centres Commerciaux (CNCC) a d’ores et déjà invité ses membres bailleurs à suspendre les loyers pour l’échéance d’avril. Votre Interlocuteur : Votre bailleur ». Elle propose également un modèle de lettre téléchargeable, qui fait référence à « un cas de force majeure ».

Et, de fait, rien n’oblige un bailleur à accepter un différé de loyer. En revanche, une ordonnance indique qu’une entreprise ne peut être poursuivie si elle ne s’acquitte pas de son loyer. Selon le site info-entreprises-covid19.economie.gouv.fr, « L’ordonnance du 25 mars 2020 définit le cadre du report des loyers et facture et précise que : Pour les entreprises bénéficiaires telles que définies plus haut, l’application de pénalités financières, de dommages et intérêts, d’exécution de clause résolutoire ou de clause pénale ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents aux locaux professionnels et commerciaux de ces entreprises est prohibée par l’ordonnance du 25 mars. Cette interdiction s’applique aux loyers et charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. »

Absence d’obligation d’un côté, levée de la contrainte de l’autre. Le dispositif repose bel et bien sur la bonne entente entre bailleur et locataire.