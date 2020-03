Covid-19 : le préfet du Doubs appelle au travail les industries, artisans, bâtiment et travaux publics, agriculteurs

« Pour les autres établissements (industries, artisans, BTP, exploitant agricole, etc.), l’activité doit être poursuivie dans toute la mesure du possible, et dans le strict respect de mesures barrières adaptées, à savoir, notamment :

Un travail télétravaillable doit être télétravaillé ;

Les distances minimales de sécurité doivent être maintenues;

Les réunions physiques en nombre doivent être reportées ou annulées ;

Le maintien à domicile des personnes devant garder leurs enfants de moins de 16 ans par l’un des parents et en l’absence d’autres solutions disponibles.

Pour ces établissements, l’arrêt complet doit rester l’exception. Le maintien de l’approvisionnement de la population en biens essentiels en dépend. Des consignes ont été données aux forces de l’ordre pour que soient facilités les déplacements professionnels de ces établissements entrant dans les exceptions listées à l’article 1 du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19.

La menace, en cas d’arrêt prolongé, porte aussi sur les entreprises elles-mêmes : les sites dont les débouchés sont intégrés dans des chaînes de production internationales prennent le risque de perdre à terme leurs marchés.

La pérennité de nombreuses entreprises à rayonnement international et, surtout, de leur réseau de sous-traitance, est donc en question. Les ministères en charge du travail et de l’économie élaborent, en ce moment même, et en concertation avec les branches professionnelles, des guides pratiques de mise en œuvre des mesures barrières adaptés aux contraintes professionnelles spécifiques des

différents métiers.

Les premiers, à paraître dans les heures qui viennent, concerneront les secteurs du bâtiment et des travaux publics, et de l’alimentation. Ils déboucheront sur des règles claires, strictes et qui devront être respectées par tous.

En parallèle, des dispositifs de soutien exceptionnels ont été actionnés pour soulager la trésorerie des entreprises touchées. Chaque entreprise en difficulté sera donc accompagnée.

Le Gouvernement souhaite ainsi que toutes les activités économiques puissent se poursuivre, dès lors que ces règles sont respectées.

Face à la crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés, j’en appelle donc au sens des responsabilités de chacun. »