Covid-19 : le point en Bourgogne-Franche-Comté [direct]

Le 11 mars, à 20 h 01.- « La Commission européenne compte déposer une modification du Règlement sur les fonds structurels et d’investissements afin de permettre aux États membres et aux Régions d’utiliser les préfinancements non dépensés pour aider les entreprises. Je veillerai à la mise en place rapide de ce dispositif », annonce le député européen Christophe Grudler dans un communiqué de presse. Cela doit aider les entreprises de l’évènementiel, particulièrement touchées par l’épidémie. « Cette mesure devrait permettre la mobilisation [de] 25 milliards d’euros d’investissements publics européens pour faire face aux conséquences de la crise du Coronavirus. Il faut également que nous mobilisions les 4 milliards de réserves du budget européen 2020 afin de soutenir les secteurs les plus fragilisés. Les États membres doivent quant à eux prendre dans les plus brefs délais des mesures nationales de soutien et permettre à ce titre aux PME et aux indépendants les plus touchés une réduction d’impôt, le report du paiement de la TVA et des cotisations de sécurité́ sociale. La France, par la voix de son ministre Bruno Le Maire, a déjà̀ montré l’exemple. »

Le 11 mars, à 18 h 30.- « 165 personnes atteintes par le COVID-19 sont recensées en Bourgogne-Franche-Comté ce mercredi 11 mars. Deux nouveaux décès sont survenus de patients domiciliés dans le Doubs et le Jura », annonce l’agence régionale de santé ce mercredi soir. On comptabilise 18 nouveaux cas par rapport à mardi. Sur les 165 cas : sept patients sont guéris ; toujours plus des deux tiers des patients sont suivis à domicile ; huit patients sont pris en charge dans les services de réanimation ; deux nouveaux décès de patients résidant dans le Doubs et le Jura sont à déplorer, ce qui porte à trois le nombre de personnes décédées du Covid-19 en Bourgogne-Franche-Comté. Le Doubs et le nord Franche-Comté sont toujours les territoires les plus touchés.

Le 10 mars, à 21 h 06.- « Suite à la publication du décret officiel interdisant les manifestations supérieures à 1 000 personnes, nous vous informons que le concert d’Alain Souchon initialement prévu le 19 mars 2020 est reporté au vendredi 18 décembre 2020 à 20 h », précise l’Axone, dans un communiqué. Les billets du 19 mars 2020 restent valables pour cette nouvelle date. « Nous invitons les personnes ne pouvant se rendre au spectacle reporté à se rapprocher de leur point de vente avant le 19 mai 2020 pour un remboursement », précise également la salle.

Le 10 mars, à 17 h 32.- Le Moloco n’est pas directement concerné par l’interdiction énoncée par le ministre de la Santé (évènement rassemblant plus de 1 000 personnes en milieu confiné), car la jauge de sa salle est de 600 places, annonce la salle de musiques actuelles d’Audincourt, dans un communiqué. « Sous réserve de l’évolution de la situation, tous les événements programmés au Moloco sont donc maintenus, à l’exception de la soirée Saint-Patrick du samedi 14 mars 2020 », souligne-t-elle. Le groupe italien Uncle Bard & The Dirty Bastards devait se produire samedi soir à cette occasion, mais le contexte de confinement de l’Italie empêche les musiciens du nord du pays de quitter leur domicile. « Cet excellent groupe sera reprogrammé dans les mois à venir au Moloco en compagnie des locaux de FFR Celtic Fiesta, indique Le Moloco, avant de préciser : Les personnes ayant acheté une ou plusieurs places peuvent se faire rembourser auprès du prestataire et du point de vente auprès duquel ils ont acheté ces billets. Cependant nous attirons l’attention sur le fait de ce caractère exceptionnel de cette annulation et nous demandons aux personnes d’être compréhensifs quant au délai de remboursement. » Des mesures préventives sont aussi mises en place, comme recommandé par les pouvoirs publics.

Le 10 mars, à 17 h 50.- 147 malades ont été testés positivement au Covid-19 en Bourgogne-Franche-Comté depuis l’arrivée du virus dans le territoire, il y a près de 15 jours. Tous les territoires sont dorénavant touchés prévient l’ARS. On comptabilise 28 nouveaux cas depuis lundi, après un ralentissement observé samedi et dimanche. « S’agissant de la prise en charge des malades, on relève que : deux patients sont guéris ; plus des deux tiers des patients sont suivis à domicile ; cinq patients sont pris en charge en réanimation », informe l’ARS Bourgogne-Franche-Comté dans un communiqué. « Un patient domicilié en région parisienne est décédé́ dans l’Yonne », complète le communiqué. Le Doubs et le pôle métropolitain Nord-Franche-Comté « enregistrent toujours le plus grand nombre de cas, et de cas nouveaux, traduisant une circulation plus élevée du virus », précise l’ARS. Le CHU de Besançon a activé son plan Blanc depuis le 9 mars. Il accueille aussi depuis mardi une réserve sanitaire, mise à disposition par Santé publique France.