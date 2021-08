Covid 19: le nombre de patients hospitalisés repart à la hausse

Les bulletins hebdomadaires de l’Agence régionale de Santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté faisaient état depuis plusieurs semaine d’une hausse du nombre de cas de covid, mais sans grande répercussion sur les hospitalisation. Le bulletin de ce vendredi 13 août est pus alarmiste, avec cette fois une hausse des hospitalisations.

« La semaine écoulée est marquée par la hausse préoccupante du nombre de patients hospitalisés dans les services de réanimation et de soins critiques, qui s’est presque multiplié par deux avec 47 patients pris en charge ce jour dans les hôpitaux de la région pour des formes graves de covid-19, indique l’ARS dans son communiqué hebdomadaire. Le taux d’incidence en population générale s’élève à 120 pour 100 000 habitants, en hausse de plus de 10 points par rapport à la semaine dernière. Concernant la tranche d’âge des 65 ans et plus, l’augmentation du taux d’incidence continue, mais reste modérée : 46 pour 100 000 habitants pour la période de référence. On compte désormais 7 168 décès liés au Covid-19 dont 2 298 en établissements médico-sociaux. »

Le Territoire de Belfort se distingue parmi les départements de la région Bourgogne-Franche-Comté, avec un taux d’incidence de 223/100000, alors que le taux régional qui s’établit à 120/100000 : il est le département où le taux d’incidence est le plus élevé.

Près de 2 millions de personnes ont reçu une première injection en Bourgogne-Franche-Comté, mais la dynamique s’est tassée durant la semaine écoulée.