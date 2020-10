Covid-19 : le festival Entrevues et le Mois givré annulés à Belfort

Les services essentiels (collecte des déchets, propreté, eau et assainissement, livraison de repas, état civil…) sont maintenus. La mairie confirme également que « les squares, les jardins, l’étang des Forges et les autres espaces naturels restent ouverts dans le respect des règles nationales du confinement (limites de distance et de temps par rapport à son domicile) ». Les cimetières sont aussi accessibles

Le CFA poursuit ses formations. Le BIJ est fermé. Un service de drive est mis en place à la bibliothèque municipale, où les animations scolaires sont maintenues. Les archives sont aussi fermées. Au conservatoire, les enseignements pédagogiques à destination des scolaires sont maintenus. « Les baptêmes et les mariages continueront dans le respect d’une limite de 20 personnes et des gestes barrières », indique aussi la mairie.

Les trois marchés restent ouverts pour la partie alimentaire, « dans le respect d’une jauge fixée en fonction des capacités d’accueil », indique la mairie.