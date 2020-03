Covid-19 : la Poste réduit son accueil et la distribution du courrier

Pour les bureaux de Poste, 1 600 sites sont ouverts, afin de limiter l’exposition des agents. 1 600 sur 7 740 à l’échelle du pays, soit un bureau de vote sur cinq. Dans le Territoire de Belfort, les bureaux de poste de Belfort Théâtre et de Delle sont ouverts, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h. Dans le pays de Montbéliard, le bureau d’Audincourt (de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30) et celui de Montbéliard principal (de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30). sont aussi ouverts.« L’organisation de chaque bureau est adaptée localement avec par exemple des systèmes de rotation des équipes 1 jour sur 2 », détaille le communiqué. Puis de poursuivre : « Les chargés de clientèle voient ainsi leur temps de travail réduit. Ce temps partiel se fera sans impact sur leur rémunération. » Là encore, le respect des mesures barrières et des conditions nécessaires à la protection des personnes conditionnent l’ouverture des bureaux.



Les services essentiels sont priorisés : le retrait d’espèces au guichet et aux automates ; le dépôt d’espèces sur automates ; les dépôts de chèque sur automates et urnes ; la remise de fonds commandés par la direction générale des finances publiques. Si possible, on étend les services : instances courrier (lettres recommandées), Colis et Chronopost ; affranchissement des lettres sur automates ; affranchissement et dépôt de colis et Chronopost ; paiement des factures Eficash ; dépôt d’espèces au guichet ; émission & paiement Western Union et mandats internationaux ; dépôt d’espèces et de chèques au guichet pour les professionnels ; vente de kits prépayés La Poste Mobile

« La Poste rappelle que les déplacements en bureaux ne doivent être faits que s’ils sont strictement nécessaires. De nombreuses opérations peuvent être faites à distance, les clients peuvent être accompagnés par téléphone ou via les sites et applications numériques de La Poste et de La Banque Postale », précise le communiqué, qui rappelle que ces mesures peuvent faire l’objet, prochainement, d’une nouvelle adaptation en fonction de l’évolution de la pandémie.