Covid-19 : la gauche du Grand Belfort boycotte le conseil communautaire

C’est l’une des premières fois (sauf quelques exceptions) que la gauche belfortaine s’associe dans une décision commune. Celle de ne pas participer au conseil communautaire du Grand Belfort à cause des conditions sanitaires, ce jeudi 9 décembre. « [La salle Barillot] ne permet pas de réduire de façon satisfaisante les risques de transmission du virus si les 100 élus et l’ensemble des autres participants (directeurs de service et cabinet, presse, public etc…) s’y réunissent », argue le communiqué transmis par les dix élus que sont Bastien Faudot, Alain Fousseret, Bernard Guerre-Genton, Samia Jaber, Gérald Loridat, Michel Nardin, Mathilde Regnaud, Sylvain Ronzani, Zoé Rundstadler et René Schmitt.

Au cœur de la crise sanitaire, le conseil communautaire s’était tenu au Phare, dans une salle beaucoup plus grande.