Covid-19 : la 5e vague poursuit son recul en Bourgogne-Franche-Comté

La tendance baissière de la 5e vague de la covid-19 se confirme en Bourgogne-Franche-Comté. Le taux d’incidence, toujours élevé, baisse. Il est de 2 334 en Bourgogne-Franche-Comté et 2 673 dans le Territoire de Belfort. « L’incidence en population générale reste cependant à un niveau très élevé et le risque est donc toujours omniprésent de rencontrer le virus dans sa vie quotidienne », indique l’ARS dans son communiqué. Dans le département, 140 personnes sont toujours hospitalisées pour le covid-19, dont 11 en réanimation. Le niveau d’activité reste donc « très élevé », observe l’ARS.

Dans l’académie de Besançon, 179 classes sont actuellement « fermées ». 6 110 élèves et 197 personnels ont été positifs au SARS-CoV-2, le virus responsable de la covid-19, sur les 7 derniers jours.

À compter du 15 février, la dose de rappel devra être réalisée dans un délai de 4 mois (et non plus 7), après la fin du schéma vaccinal initial. « Les personnes infectées après avoir reçu deux doses de vaccin conserveront ce passe, même sans dose de rappel », indique l’ARS.

Depuis le début de l’épidémie, 5 766 personnes sont mortes à l’hôpital ; ce sont 100 personnes de plus que la semaine dernière. 2 380 personnes sont mortes dans les établissements médico-sociaux.