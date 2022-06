Covid-19 : forte poussée de contaminations dans la région

La reprise épidémique observée à l’échelle nationale atteint la région, et plus précisément le Territoire de Belfort et le Doubs (+23,3% et +27,3% sur la positivité des tests), où la circulation du virus continue de progresser pour la troisième semaine consécutive.

L’incidence en population générale, en hausse de 30% environ, s’établit à plus de 400 cas pour 100 000 habitants ces 7 derniers jours, avec un taux de positivité des tests enregistrant pour sa part 5 points de plus. Cette hausse des contaminations s’accompagne d’une remontée des hospitalisations en Côte d’Or, dans le Doubs, dans la Haute-Saône, dans l’Yonne et dans le Territoire de Belfort.