Covid-19 : des centres de vaccination à Audincourt, Giromagny et Grandvillars

La mairie d’Audincourt annonce qu’un centre de vaccination ouvre au 2e étage du site Lucine. Il sera ouvert 6 jours sur 7 (du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 ; le samedi de 8 h 30 à 12 h 30). « Les 14 et 15 janvier, l’accès au centre de vaccination est réservé aux personnels de santé, aux sapeurs-pompiers et aux aides à domicile, de plus de 50 ans ou présentant des facteurs de comorbidité », indique la mairie dans un communiqué.

Dès le 18 janvier, il sera ouvert aux personnes âgées de plus de 75 ans. « À noter qu’une visite médicale pré-vaccinale est nécessaire avant la vaccination. Il est recommandé de la faire auprès de son médecin traitant, mais il est également possible de la faire sur site », rappelle la mairie. La faire avant permet de fluidifier les opérations de vaccination. Il faut également prendre rendez-vous au 03 81 36 37 53 (du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30).