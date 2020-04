Covid-19 : déconfinement encore flou, mais sans discrimination

De fait, les seniors représentent une population à risque : le Covid-19 a fait 18 681 morts dont plus de 7 000 dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux. L’Union européenne souhaite d’ailleurs que les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques soient protégées « plus longtemps ».

Les personnels des Ehpad ont « hâte » de lever un peu le confinement et de pouvoir « accueillir de nouveaux résidents ». « On ne lâche pas la vigilance, mais on espère que le plus dur est derrière nous », avance Stéphane Rozet, infirmier à la maison de retraite Vill’alizé de Thise (Doubs).

Les pensionnaires « ont envie de ressortir et de se revoir. Elles reviennent à un élan de vie », assure Annabelle Torquiau, l’infirmière coordinatrice. Édouard Philippe et le ministre de la Santé, Olivier Véran, répondront aux questions dimanche après-midi. Mais Édouard Philippe, en lien quotidien avec Jean Castex, le « Monsieur déconfinement » du gouvernement, a déjà prévenu que le dévoilement de son plan ne se ferait pas avant fin avril. « Ce sera une conférence sur ce que l’on sait à la date de dimanche, pas sur le plan de déconfinement en tant que tel : on sera davantage dans la méthode », prévient l’entourage du Premier ministre.