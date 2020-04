Pour faire face à cette crise sanitaire, on a dû reconstituer des équipes. Même si on ne se connait pas, la solidarité est quotidienne. On se serre les coudes. « On est tous dans le même bateau, on se soutient les uns les autres », assure Agnès Clement. « On arrive à avoir plus de communication entre nous, apprécie-t-elle. Tout le monde se parle, s’encourage. » Sa cadre de santé insiste pour que les binômes prennent une pause et sortent prendre l’air s’ils en ont besoin. « Elle est très proche de nous », salue Agnès. Pour affronter ce quotidien exigeant, il leur arrive « de blaguer ». Car il faut « que l’on tienne le choc », même si les services hospitaliers sont à flux tendu depuis des années. « On tiendra », affirme-t-elle.