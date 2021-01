Covid-19 : Damien Meslot propose de créer un centre de vaccination au Phare

« Au cours des précédents mois, nous avons déjà démontré notre capacité à relever de tels défis, à l’image de la production et la distribution de masques ainsi que l’organisation d’une journée de dépistage », poursuit Damien Meslot. « La population adhère de moins en moins à la stratégie du couvre-feu et des mesures de restriction de liberté, relève-t-il également. À Belfort, nous attendons le feu vert de l’État pour aider à mettre en œuvre rapidement une stratégie de vaccination plus large et qui représente une solution à long-terme contre le virus. »

France Bleu Belfort-Montbéliard rappelle que Martial Bourquin, maire socialiste d’Audincourt, et Marie-Noëlle Biguinet, maire Les Républicains de Montbéliard, ont également proposer des espaces dans leur commune « pour organiser la campagne de vaccination ».