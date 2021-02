Covid-19 : contrôles renforcés aux frontières avec la Suisse

En ce début d’après-midi, tous les véhicules entrant en France sont contrôlés à ce poste de douane. Les douaniers ont reçu le renfort d’un escadron de gendarmes mobiles, composés d’une soixantaine de militaires. Ils sont présents constamment à la plateforme douanière, mais aussi au poste frontière de Delle-Boncourt et au niveau du péage de Fontaine, sur l’A36. Ils surveillent également étroitement les points de passage aux frontières de Réchésy, Courcelles, Villars-le-Sec et Croix. « Il y a une forte empreinte au sol », confie le capitaine Bouquin, commandant de l’escadron de gendarmerie mobile de Bourgoin-Jallieu. La logique : « Visibilité, dissuasion », poursuit l’officier. Et s’il le faut, verbalisation. Les gendarmes sont épaulés par les militaires de la gendarmerie départementale, des brigades de Delle et de Beaucourt, notamment pour les aspects logistiques. En plus des contrôles aux frontières, les gendarmes mobiles effectuent aussi des missions de contrôle des règles de couvre-feu. Depuis mardi matin, ils ont dressé une quinzaine de contraventions. La majorité concernait justement le non-respect du couvre-feu.

Une telle présence ne passe pas inaperçue. Et les automobiles s’en rendent compte. Stéphanie, une travailleuse frontalière qui réside à Bourogne, a dû attendre 20 minutes, ce mercredi après-midi, pour passer la frontière, en ce début d’après-midi. Un vrai changement. « Normalement, à cette heure-là, je suis déjà chez moi », confie-t-elle alors qu’elle vient d’être contrôlée. « C’est énorme, surtout que je suis levée depuis 3 h », poursuit-elle. Mais ces contrôles et la fermeture des frontières est « la dernière chance pour éviter le confinement », assure Jean-Marie Girier, préfet du Territoire de Belfort.