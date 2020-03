Covid-19: combien de morts dans les Ehpad?

Vingt décès « en lien possible avec le Covid-19 » dans un Ehpad de Cornimont Vosges), selon les autorités. A Saint-Dizier (Haute-Marne), seize résidents d’une structure sont décédés et une quarantaine sont sous surveillance. Dans un établissement de la fondation Rothschild, à Paris, une dizaine de personnes sont décédées et près de 80 étaient positives au Covid-19, selon un bilan provisoire de l’ARS mardi.

A Thise, près de Besançon, ce sont seize personnes qui ont trouvé la mort. Toutes présentaient les symptômes du nouveau coronavirus, mais « c’est difficile de savoir si ces décès sont liés, car on ne dépiste plus systématiquement les nouveaux cas », a précisé le porte-parole à l’AFP.

Même problème à Cornimont : « seuls les résidents hospitalisés ont été testés », explique la directrice Sophie Nivel. Ainsi, seulement six décès parmi les vingt peuvent être attribués formellement au Covid-19. En Bourgogne-Franche-Comté, 80 des 400 Ehpad de la région « ont signalé des difficultés en lien avec la gestion du Covid-19 », selon l’ARS.

« Au sein même des Ehpad, on ne teste que les deux premiers cas », explique Candice Morel, médecin généraliste à Ousse (Pyrénées-Atlantiques), qui regrette également que le personnel ne bénéficie pas toujours du matériel suffisant, notamment de surblouses.

Pourquoi deux tests ? Le ministère de la Santé le recommande dans un document du 16 mars: « seuls les premiers patients résidant dans une structure d’hébergement collectif (…) font l’objet d’un prélèvement. A partir du second cas confirmé, toute personne présentant un état symptomatique ou proche est alors présumée infectée ». Une consigne toujours d’actualité, selon le ministère contacté mercredi.

« Les autres cas sont ‘assimilés à des cas Covid-19’ sur la base du tableau clinique (caractéristiques et symptômes observés de la maladie, NDLR), mais ne sont pas comptabilisés, car non testés », explique l’ARS d’Île-de-France.