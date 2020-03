Covid-19: ces élus qui redeviennent soignants pour affronter la crise

Députée-infirmière, sénatrice-généraliste, président de région-urgentiste: depuis le début de l’épidémie de Covid-19 en France, ils sont nombreux à avoir troqué leur écharpe d’élu pour reprendre la blouse blanche de leurs débuts. Un retour aux sources qu’ils racontent à l’AFP.

A commencer par le Mulhousien Jean Rottner, le président LR de la région Grand Est. Il est de retour à l’hôpital depuis quelques semaines, mais il y exerce plus une fonction de soutien aux soignants. Cet ancien urgentiste n’a pas pratiqué la médecine depuis plusieurs années, et pour lui, on ne la reprend pas « du jour au lendemain ». « Je donne des coups de main épisodiques en régulation au Samu, en répondant aux appels, en fonction des besoins, souligne-t-il. Cela m’a permis de me rendre compte dès début mars qu’il se passait quelque chose et qu’il fallait presser sur le bouton d’alerte. »

Pour Jean Rottner, c’est sa « connaissance du milieu hospitalier » qui lui permet d’être « une courroie de transmission » entre l’Agence régionale de santé (ARS), le préfet, les autorités allemandes transfrontalières, et le gouvernement. « J’ai essayé d’être un facilitateur et de lancer quelques alertes, (…) mais je n’étais pas au front comme d’autres peuvent le faire » dit-il. « Quand on vient donner un coup de main comme ça, il faut juste rester à sa place », soutient celui qui fut élu en 2017 après plus de sept ans en tant que maire de Mulhouse.