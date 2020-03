Covid-19: au deuxième jour du confinement, la montée des inquiétudes

Certaines régions ont par ailleurs pris des mesures face à l’afflux de citadins venus se confiner dans des résidences secondaires : locations interdites dans les îles du Morbihan, plages et sports nautiques à Oléron: « On est en confinement, pas en vacances », tempête le président des communes de l’île. Plus de trois Français sur quatre (76%) ont jugé Emmanuel Macron convaincant lors de l’annonce des mesures contre le coronavirus, mais l’inquiétude grandit avec 73% d’entre eux inquiets pour leur santé et celle de leurs proches, selon un sondage Harris Interactive-Epoka pour RTL.

La Bourse de Paris, toujours prise dans la tempête déclenchée par l’épidémie sur les marchés mondiaux, est repartie fortement à la baisse, terminant à nouveau mercredi avec un fort recul de 5,94%. Alors que la récession se profile et que les recettes fiscales devraient chuter de plus de 10 milliards d’euros selon le gouvernement, Édouard Philippe (tout comme Bruno Le Maire mardi) n’a pas exclu des nationalisations, notamment dans le secteur aérien. Les filiales d’Air France Transavia (low-cost) et Hop (France) devraient d’ailleurs suspendre tous leurs vols et Bruno Le Maire devait parler aux patrons de PSA et Renault, l’automobile étant un autre gros secteur touché de plein fouet.