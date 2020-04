Covid-19 : 5 chiffres de l’Insee sur les décès en France

76 246. C’est le nombre de décès enregistrés en France entre le 1er mars et le 6 avril 2020. En 2019, on avait enregistré 63 686 décès sur la même période et 71 003 en 2018. Cela représente, en 2020, sur cette période, une moyenne de 2 060 décès par jour. La moyenne quotidienne (graphique ci-dessous) est bien supérieure à celle de 2018 et 2019, à partir du 16 mars. « Le nombre de décès, qui était en moyenne de 1 830 par jour sur la première quinzaine de mars 2020, augmente nettement à 2 250 au cours de la deuxième quinzaine », confirme l’Insee. L’institut rappelle que la moyenne quotidienne de décès peut être important en janvier-février, au moment des épisodes grippaux. La plus forte croissance, par rapport à 2019, est enregistrée en Île-de-France (+ 72 %), suivie du Grand Est (+ 55 %) et des Hauts-de-France et de la Bourgogne-Franche-Comté (+ 20 %). Dans ces régions, le nombre de décès est aussi supérieur à 2018. Au niveau départemental, le Haut-Rhin enregistre une hausse de 143 %.