Coronavirus : les entreprises françaises présentes à Wuhan dans l’expectative

Le groupe au losange, qui possède à Wuhan une usine de production et un centre de recherche et développement avec son partenaire DongFeng, emploie sur place 2 000 personnes dont une cinquantaine d’expatriés. En raison des congés du Nouvel An, la plupart de ces expatriés se trouvaient en dehors de la ville lorsqu’elle a été placée sous quarantaine. « On est en lien avec le Quai d’Orsay pour leur rapatriement », a indiqué une porte-parole. L’usine est fermée jusqu’au 10 février, en raison là encore du Nouvel An. Le groupe assure qu’il respectera « les décisions des autorités chinoises » s’agissant de sa remise en marche. Comme PSA, Renault est faiblement implanté en Chine, où 22 000 voitures à peine ont été vendues l’an dernier. Un handicap qui pourrait préserver le groupe d’une chute de ses ventes en cas de coup de froid économique dans l’Empire du milieu.