Coronavirus : les entreprises dans le monde durement touchées [repères]

Renault et PSA ont vu leurs ventes et leurs chiffre d’affaires chuter considérablement, alors que la relance de leurs usines s’amorce à peine. Les groupes allemands Volkswagen et Daimler ont vu leurs bénéfices opérationnels s’effondrer, de respectivement 80 % et 78 %. L’Américain Ford s’attend à une perte trimestrielle de 2 milliards de dollars. Si l’équipementier automobile français Plastic Omnium a résisté à la crise du coronavirus au premier trimestre, il prévoit « une forte décroissance » entre avril et juin.