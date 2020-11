Confinement : trafic des trains grandes lignes réduit, service TER à 80 %

« Alors que le taux d’occupation des trains longue distance était de plus de 60 % lors du week-end du 31 octobre et 1er novembre, et en moyenne de 50 % ces dernières semaines, il a chuté à 15 % en moyenne depuis mardi 3 novembre, la tendance se confirmant également tout au long de la semaine », observe SNCF Voyageurs Bourgogne-Franche-Comté dans un communiqué. De fait, l’offre a été progressivement réduite. « Elle doit permettre de continuer à assurer les déplacements essentiels et autorisés dans le cadre des dérogations au confinement définies par les pouvoirs publics, tout en participant à la lutte contre l’épidémie », promet SNCF Voyageurs.

À partir de ce jeudi 5 décembre, on compte 2 allers-retours Mulhouse-Paris, un aller-retour Zurich-Paris et 5 allers-retours Lyon-Paris. Cela garantit 3 allers et 2 retours entre Belfort-Montbéliard TGV et Paris et 2 allers-retours entre Besançon Franche-Comté TGV et Paris. « Un aller-retour Francfort-Marseille circulera également, desservant les gares de Belfort-Montbéliard TGV, Besançon TGV, et Chalon-sur-Saône », note l’opérateur. En fonction de l’évolution de la crise et des fréquentations, l’offre pourra encore être revue le 12 novembre.