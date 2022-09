Claude Quittet, gentleman footballeur

S’il n’a jamais été footballeur, Thierry Mathey reste fidèle à son club de cœur, en qualité de bénévole. Comme Claude Quittet, qui s’est installé à Besançon et qu’il croise parfois. Il se souvient notamment d’une dédicace du livre des 100 ans du club de Besançon, en 2004. L’ancien footballeur avait signé l’ouvrage de son père, alors malade. « Ce fut un moment important sur mon envie d’écrire sur lui. » Un acte fondateur. Près de 20 ans plus tard, l’idée s’est concrétisée. « C’était une formidable expérience humaine. J’ai découvert l’homme et je ne suis pas déçu », confie Thierry Mathey, qui a également une pensée affective pour l’épouse du joueur. « Elle connaît extrêmement bien le milieu du football », souligne l’auteur.

Le livre comprend enfin un long entretien de l’ancien international. 800 questions qui abordent sa vie, ses passions. Thierry Mathey ne pensait pas en poser autant. « Mais l’appétit vient en mangeant », remarque l’auteur. « C’est un ancien capitaine de l’équipe de France et il est extrêmement modeste, apprécie-t-il. Il sait d’où il vient. C’était un autre football et une autre mentalité. » Une image qui trace en miroir un portrait peu glorieux des mentalités actuelles du milieu, noyé dans le business. Des entretiens qui ont aussi permis de découvrir et de saisir l’homme qu’est Claude Quittet. « Et cet homme, c’est la simplicité, l’humilité », replace Thierry Mathey. Avant de conclure : « Claude Quittet, c’est la classe. »