Christophe Grudler : « Il faut une stratégie ambitieuse autour de l’hydrogène »

La Commission européenne table entre 180 et 470 milliards d’euros d’investissements cumulés sur l’hydrogène renouvelable, d’ici 2050. Ce n’est pas que de l’argent public ; ce sont aussi les investissements des entreprises et des États membres. Avec cette stratégie, en 2030, on crée 140 000 nouveaux emplois en Union européenne et un million en 2050. Il y a plusieurs types d’actions : l’une sur la mobilité, l’autre sur l’industrie. Pour la mobilité, la Commission européenne a donné rendez-vous en décembre 2020. Rappelons également que dans le plan de relance européen, 100 milliards d’euros sont prévus (sur 750 milliards, NDLR) pour les énergies renouvelables, dont l’hydrogène. Cela va être massif. D’ici 2030, la Commission européenne estime qu’il faudra investir 24 milliards d’euros dans des électrolyseurs et 220 milliards d’euros pour connecter directement les énergies solaires et éoliennes vers ces électrolyseurs. Ce sont des niveaux d’investissement que l’Union européenne a défini. Ensuite, il faudra définir le montage financier entre les acteurs en fonction des projets.