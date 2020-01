Chômage: le Doubs et le Territoire à contre-courant

Faut-il se réjouir des chiffres du chômage du dernier trimestre ou s’inquiéter du calcul sur l’année écoulée ? Pour le Doubs et le Territoire de Belfort, la tendance est plutôt favorable dans le premier cas, inquiétante dans le second .

Dans la Doubs, le chômage a baissé de 0,4% pendant le dernier trimestre, alors qu’il est en hausse de 2,6 % sur un an.

Dans le Territoire de Belfort, la baisse est de 0,3% au dernier trimestre, et la hausse de 0,4%. La différence se joue chaque fois à quelques dizaines de personnes : on dénombre 7760 demandeurs d’emploi au 4e trimestre de 2019 contre 7730 un an avant et 7780 au 3e trimestre 2019.

La situation en Haute-Saône évolue mieux, avec une baisse de 4,3% au dernier trimestre et -4% sur un an. La différence est de l’ordre de 400 chômeurs.

Une baisse qui, cette fois, est plus marquée que celle constatée à l’échelon de la région : en Bourgogne – Franche-Comté, la baisse est de 2,2% au dernier trimestre (6 2760 personnes) et de -1,5% en un an.

Dans l’ensemble du pays, la baisse est de 1,7% au dernier trimestre et – 3,1% en un an.