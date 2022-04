Ces cinq métiers qui recrutent dans le nord Franche-Comté

Selon cette enquête, près de 6 projets de recrutement sur 10 sont toutefois jugés difficiles, contre près de la moitié un an avant. Cela représente une hausse de 10 points sur un an (de 48,4 % à 58,2 %). Les recrutements sont jugés difficiles à 68,5 % dans le Territoire de Belfort, contre 51,3 % dans le pays de Montbéliard et dans certains secteurs : le BTP, dont les métiers de couvreurs, charpentiers, menuisiers et ouvriers de l’agencement et de l’isolation, plombiers, chauffagistes, chefs de chantier, conducteurs de travaux ; aides à domicile, médecins, spécialistes de l’appareillage médical.

Dans l’industrie, il n’y a pas forcément beaucoup de projets de recrutement, par contre, tous les recrutements sont jugés difficiles, notamment lorsque l’on évoque des postes d’ouvriers qualifiés (chaudronniers, tôliers, métalliers, ouvriers qualifiés de la maintenance en électricité et électronique). Le recrutement des aides à domicile et des aides ménagers semblent tout aussi difficile. C’est pour contrer ce problème qu’Amaëlle (ex Domicile 90) s’est par exemple dotée de véhicules électriques sans permis, pour permettre à des agents sans permis de conduire d’être aide à domicile, tout en réduisant la facture du carburant.

Dans ces difficultés de recrutement, les chefs d’entreprises estiment que la cause est à 86,1 % liée à la pénurie de candidats. Le profil inadéquat est évoqué dans 71,4 % des cas. Le déficit d’image de l’entreprise est évoqué dans moins d’un cas sur cinq. Ces difficultés à recruter s’inscrivent surtout dans une dynamique de recul du nombre de demandeurs d’emploi. « La notion de marché du travail n’a jamais été aussi signifiante, analyse le directeur territorial de Pôle emploi. Ce sont plutôt les candidats qui vont choisir où ils vont aller, dans les entreprises mieux-disantes. » De fait, les demandeurs d’emplois encore inscrits sont souvent les candidats les plus éloignés de l’emploi ou dont les compétences ne correspondent plus au marché actuel. Et les secteurs les plus en tension recherchent des profils spécifiques qui, s’ils existent, sont déjà embauchés. La demande n’est donc pas en adéquation avec l’offre. Un effort de formation est nécessaire, mais aussi de lever « des freins périphériques (santé, mobilité, garde d’enfant », dixit Jean-François Locatelli, pour favoriser ces recrutements. Il rappelle la mise en place de 7 705 immersions professionnelles en 2021, en Bourgogne-Franche-Comté, pour présenter un métier et lever quelques clichés. Pôle emploi peut aussi prendre en charge jusqu’à 400 heures de formation d’un candidat au recrutement, avant qu’il ne prenne son poste dans l’entreprise, dans le cadre d’une préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI) ; 942 dispositifs de ce type ont été signés en 2021 en Bourgogne-Franche-Comté.

Le directeur territorial invite surtout les chefs d’entreprise à investir rapidement dans une politique de ressources humaines, pour préparer l’avenir, soit en formant ses salariés à des besoins futurs, soit en créant les conditions pour rendre son entreprise attractive à l’embauche. Des outils existent à Pôle emploi pour aider à recruter, insiste-t-il, que l’on peut mobiliser grâce au 28 conseillers entreprises de Pôle emploi, répartis dans l’Aire urbaine. Car cette enquête sert surtout à identifier les besoins, guider les conseillers et proposer les formations.