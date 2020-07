Cédric Perrin officiellement candidat pour rester au Sénat

Cédric Perrin se dit « extrêmement attentif » au devenir de General Electric dans le Territoire de Belfort et notamment sur les questions de la diversification. Il voit dans l’hydrogène une piste intéressante et souligne que tout un éco-système est à développer à partir des acquis du FC Lab. Et pour cela, il aimerait que l’Etat s’engage massivement dans le développement de la filière en débloquant dix milliards à l’échelle du pays, à l’instar de ce qu’ont fait d’autres pays, comme l’Allemagne.

Autre sujet de préoccupation pour le sénateur sortant : la décentralisation, pour laquelle il espère une nouvelle étape. S’il dénonce la loi NOTRe comme n’étant pas assez réfléchie, notamment sur ses conséquences, il ne souhaite pas qu’elle soit abrogée, mais aménagée. Il regrette que la taille des régions limite le poids du Territoire et que « les Dijonnais décident à notre place ». Le sénateur LR aimerait bien remettre au goût du jour l’idée de conseillers territoriaux promue en son temps par Nicolas Sarkozy ; autrement dit, des conseillers élus à l’échelle des cantons, mais qui siègent à la fois au département et à la Région. Iol déplore aussi la perte de la compétence économique des départements et défend le rôle de proximité des maires.