Bourgogne-Franche-Comté : un parc automobile vieillissant et à dominante diesel

Entre 2020 et 2021, l’immatriculation de véhicules particuliers électriques ou fonctionnant avec de l’hydrogène a quasi doublé dans la région. Passant de 4 185 véhicules au 1er janvier 2020 à 8 054 véhicules au 1er janvier 2021. Plusieurs raisons peuvent expliquer cet attrait, selon l’Insee. Une opinion publique plus réceptive aux enjeux environnementaux pour commencer. Une stratégie de la part de l’industrie automobile, dans un second temps : « Il en résulte une offre de véhicules de plus en plus performants avec une autonomie accrue », pointe l’Insee.

Pour autant, le nombre de véhicules électriques reste faible, au total, sur le parc automobile régional. L’une des raisons est évidente: ces technologies se développent depuis seulement 10 ans. La seconde est qu’il est « difficile de développer un parc électrique dans une région rurale comme la Bourgogne-Franche-Comté, où les distances de déplacement sous souvent longues et moins propices aux véhicules électriques dont l’autonomie reste relativement limitée. » Sans compter un déploiement de réseau de bornes de recharge : coûteux et long à développer sur un réseau rural où les automobilistes sont dispersés.