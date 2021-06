Bourgogne-Franche-Comté: face au RN menaçant, la quête fébrile d’une parade

Mais le Front républicain n’est plus à la mode. « Il n’a aucun sens », lance Gilles Platret. Le très à droite maire LR de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), qui a tenté d’interdire dans sa commune les menus sans porc, veut siphonner le RN avec une liste incluant Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan, allié à Marine Le Pen lors de la présidentielle de 2017. Mais l’alliance n’ira pas plus loin, assure M. Platret. « Ma liste du premier tour est celle du second », dit-il.

A gauche, Marie-Guite Dufay assure, elle aussi, ne pas vouloir d’alliance hors de « son » camp, même si son vote pour Macron en 2017, dès le premier tour, aurait pu laisser penser à une entente avec la liste du maire LREM de Nevers, Denis Thuriot.

« La gauche peut faire face seule au RN », assure Mme Dufay, qui table sur un ralliement des listes indépendantes d’extrême gauche et écologique. « Le RN ne doit pas passer, continuez! », l’encouragent des chalands entre deux marchands de fruits et légumes sur le marché de Lons-le-Saunier. « Il faudra rassembler les écologistes et la gauche », confirme la tête de liste EELV Stéphanie Modde. « Mais il est hors de question d’aller sur une liste dont la tête n’est pas de gauche », avertit-elle. A l’issue du premier tour en 2015, Mme Dufay avait refusé de se retirer au profit de la droite, pourtant arrivée devant elle.

Aujourd’hui, c’est vers Denis Thuriot, placé en quatrième position au premier tour par les sondages, que les regards se tournent. Interrogé mercredi à ce sujet, lors d’un débat sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté, il a répondu d’une phrase sibylline: « Je saurai me montrer intelligent ».

« Le RN n’est pas inéluctable », assure à l’AFP ce précurseur du macronisme, qui a arraché Nevers à 43 ans de socialisme. Placé en embuscade, il fait de M. Odoul son pire ennemi, évoquant le dernier clash médiatique du trublion du RN, enregistré à son insu en train de plaisanter sur le suicide des agriculteurs – une interprétation contestée par M. Odoul.

« Je pense que les anathèmes et les insultes, ça peut fatiguer les Français », a abondé le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, qui est venu soutenir en Bourgogne-Franche-Comté, comme de nombreux ministres, le poulain macroniste qui ne décolle pas dans les sondages.