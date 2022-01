Bonjour François renforce une filière textile dans le nord Franche-Comté

Les machines à coudre piquent et vrombissent. Depuis plusieurs mois, le professionnel du textile Bonjour François occupe un bâtiment de Technoland, à Étupes, où il a installé un atelier de confection textile de 500 m2. Bonjour François est une marque créée en 2017, dans la continuité de l’Agence textile GSP, dont le siège social est situé dans les Yvelines. Lancée en 2013, l’agence est un fournisseur de solutions textiles, inscrite dans une démarche éco-responsable, particulièrement sur le sourcing des matières. Cette entité conçoit notamment des produits textiles à vocation publicitaire ou pour l’évènementiel, par exemple les fameux totes-bags. Avec la marque Bonjour François, elle a voulu aller plus loin dans sa démarche.

« C’est un projet social fort », souligne Yoann Paicheur, responsable du pôle d’Étupes. Bonjour François est engagée dans le made in France. Aujourd’hui, ses produits sont fabriqués entièrement en France, « à base de produits français », insiste Yoann Paicheur. Si au lancement de la marque, cette dynamique n’était pas totalement possible – les produits étaient seulement conçus en France – ça l’est aujourd’hui. Le tissus de Bonjour François vient notamment des Vosges. Et cette volonté ne date pas de la crise sanitaire. Le virage a été pris il y a 4 ans. Dans l’entreprise, qui a réalisé globalement un chiffre d’affaires dépassant les 3 millions d’euros en 2021 annonce Yoann Paicheur, la marque Bonjour François assure aujourd’hui 50 à 60 % des résultats. Le made in France est donc un virage fort et l’axe de croissance de l’entreprise.