Bientôt une nouvelle identité visuelle pour le massif du Ballon-d’Alsace

La commission supérieure des sites, perspectives et paysages a rendu un avis favorable, fin septembre, pour attribuer le label Grand Site de France au massif du Ballon-d’Alsace (lire notre article). La démarche est engagée depuis 2015. Tous les acteurs se sont retrouvés le 31 janvier, pour tracer les lignes de l’année 2023. Les objectifs : « Mieux accueillir les visiteurs, générer un développement local durable et au bénéfice des habitants et améliorer les conditions de réhabilitation, de gestion active et de préservation des paysages », rappelle la préfecture du Territoire de Belfort.

À la suite de l’avis favorable rendu au mois de septembre, quatre actions sont engagées en 2023. La première est la mise en œuvre d’un plan de jalonnement et de signalétique dans le massif, « pour mieux guider les visiteurs vers les différents lieux de départ de sentiers, les restaurants et hébergements ainsi que les activités de sport et loisirs », détaille la préfecture dans sa communication. « Cette action vise également à améliorer l’image et le paysage du site, en particulier des deux sites classés du Ballon d’Alsace et du Rouge Gazon-Neuf Bois, tout en préservant les espaces naturels les plus sensibles », ajoute-t-elle. Une identité visuelle du massif sera aussi créée cette année. « Elle s’inspirera de la carte postale et de l’image emblématique du lieu », indique le communiqué.

Par ailleurs, une rénovation de la station Rouge-Gazon (Saint-Maurice-sur-Moselle) est engagée, par le groupe Morlot, dans une démarche quatre saisons, « pour s’adapter au changement climatique », convient le communiqué.

« Les Grands Sites de France ont en commun d’être des sites classés protégés par la loi et connus de tous pour la beauté de leurs paysages », rappelle la préfecture. Ils sont engagés dans une démarche « exigeante ». Avec un objectif : « Préserver des sites fragiles, très attractifs, tout en permettant à chaque visiteur de prendre le temps de la découverte et de vivre une expérience sensible des lieux. »