Besançon: un homme tue sa compagne en l’égorgeant

Une homme de 61 ans a tué mercredi soir à l’arme blanche sa compagne en l’égorgeant, au domicile du couple à Besançon, a-t-on appris jeudi auprès du parquet. C’est une voisine, inquiétée par les bruits d’une altercation, qui a prévenu les secours. A leur arrivée, les policiers ont aperçu une femme grièvement blessée sur un balcon, appelant au secours sous les coups de son compagnon.

La victime, âgée de 56 ans, est rapidement décédée après l’arrivée des forces de l’ordre dans l’appartement. Elle présentait neuf plaies par arme blanche, dont une « très profonde au niveau de la gorge », a précisé la vice-procureure du tribunal judiciaire de Besançon qui s’est rendue sur place

dans la soirée.

Le compagnon de la victime a retourné l’arme contre lui, s’infligeant une « plaie profonde à la gorge et des lésions au niveau du thorax », selon la magistrate. Il a été transporté au CHRU de Besançon, entre la vie et la mort. L’enquête de flagrance se poursuit en parallèle.

Le couple, parent d’un enfant, ne présentait « aucun antécédent, il n’était absolument pas connu des autorités policières et judiciaires », a précisé la vice-procureure.

Selon un bilan du ministère de l’Intérieur, 102 hommes ont tué leur conjointe ou ex-conjointe en 2020. Ils étaient 146 en 2019.