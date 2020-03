Besançon: un homme tué et un blessé dans une nouvelle fusillade

Parallèlement, une vingtaine de personnes ont été interpellées tôt lundi matin à Besançon, notamment à Planoise, lors d’une opération menée par le Raid et la BRI et qui a mobilisé près d’une centaine de policiers, selon des sources proches de l’enquête. Effectuée dans le cadre de l’enquête sur les règlements de compte sur fond de trafic de drogue qui secouent ce quartier sensible depuis plusieurs mois, l’opération était toutefois programmée depuis plusieurs jours et n’est donc pas directement liée à la course-poursuite, a-t-on précisé. Des stupéfiants et « au moins une arme » ont été saisies, a-t-on ajouté, précisant que les gardes à vue pourront durer jusqu’à 96 heures.

Dans ce quartier de près de 20 000 habitants situé à l’ouest de la ville, une guerre de territoire sur fond de trafic de stupéfiants et de règlements de compte a fait depuis novembre une dizaine de blessés par balles, âgés de 13 à 31 ans. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes pour « tentative d’homicide », selon le parquet. « Un nouveau niveau de violence vient d’être franchi dans notre ville. L’inquiétude grandit chez les habitants, les parents et les enfants », a réagi dans un communiqué Anne Vignot, candidate EELV à la mairie de Besançon, en tête des sondages. Elle demande des « policiers nationaux supplémentaires à Besançon ». « Nous avons besoin d’eux pour démanteler les réseaux de la drogue et des autres réseaux de l’économie parallèle », estime la candidate, opposée à l’armement des policiers municipaux.