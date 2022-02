Besançon : un an de prison ferme requis contre un magistrat proposant des rapports sexuels avec sa fille mineure

Demandant au tribunal d’ « être sévère » à l’égard d’un homme qui se sent « au-dessus des lois », le procureur de la République Etienne Manteaux a requis une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis, dix ans d’interdiction d’activité avec des mineurs et une inscription au fichier des auteurs d’infractions sexuelles. L’avocate de la défense, Me Pauline Neveu, devrait plaider par la suite la relaxe de son client. Cet ancien magistrat à Dijon de 56 ans, révoqué en juillet dernier par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), dont le procès avait déjà été reporté mi-janvier, ne s’est pas présenté à son procès, une expertise psychiatrique mettant en avant un « état de santé pas compatible » avec une comparution au tribunal. Le magistrat et père de trois enfants est poursuivi pour « instigation non suivie d’effet » à « commettre un viol sur mineur » et une « agression sexuelle sur mineur », ainsi que pour « instigation à la corruption de mineur non suivie d’effet ». Les faits, concernent sa fille née en 2007, se sont déroulés entre octobre 2019 et juin 2020, moment de son placement en garde à vue.