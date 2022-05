Cette initiative, une première en France, s’appuie sur les sciences comportementales et le « nudge », une « méthode douce visant à inciter les individus à adopter un comportement plus vertueux au quotidien, sans jamais chercher à les contraindre », précise Keolis dans un communiqué. À chaque arrêt, lorsque les portes du bus s’ouvrent, un affichage du « fraudomètre » démarre sur les écrans d’information.

Le système compte précisément le nombre de voyageurs qui descendent et montent dans le véhicule avec le nombre de validations des titres de transport. Cela permet de mettre en évidence la proportion d’usagers montés sans valider. En fonction du niveau de validation, un message s’affiche pour « féliciter », « encourager » ou « alerter » les voyageurs à bord du bus. Outre cette dimension incitative, le « fraudomètre » permet à l’opérateur d’identifier les arrêts du réseau où la fraude est la plus importante, en temps réel et a posteriori.

Une intervention immédiate de contrôleurs peut être décidée ou un plan de contrôle élaboré en fonction des jours et des heures pour les semaines suivantes. Près de 30 000 contrôles sont effectués chaque mois sur le réseau Ginko des transports en commun de Besançon. Celui-ci comprend deux lignes de tramway et 45 lignes de bus. Il transporte 90 000 passagers quotidiennement. Ce « fraudomètre » est pour l’heure déployé jusqu’au mois de juillet sur deux des principales lignes de bus de la préfecture du Doubs. Il sera étendu aux autres lignes du réseau si les résultats sont fructueux.