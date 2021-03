Besançon: deux mineurs mis en examen pour avoir blessé un adolescent jeudi

Deux mineurs âgés de 15 ans ont été mis en examen pour avoir blessé avec une arme blanche un adolescent jeudi dans un tramway à Besançon lors d’une altercation considérée comme étrangère à un phénomène de bandes, a-t-on appris dimanche auprès du parquet.

Au total, quatre mineurs avaient été placés en garde à vue après les faits.

Présentés samedi à un juge des enfants, deux d’entre eux, « a priori impliqués pour les coups de couteau », ont été mis en examen pour « violences aggravées par trois circonstances, réunion, arme, et (faits commis) dans un transport collectif » avant d’être placés « sous contrôles judiciaire strict », selon le parquet de Besançon. Le juge des enfants a également décidé des « mesures éducatives strictes » à leur encontre, a-t-on ajouté de même source.

Un troisième, âgé de 16 ans, sera convoqué ultérieurement devant un juge des enfants et le quatrième, âgé de 14 ans, a été mis « hors de cause », a-t-on précisé.