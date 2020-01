Besançon: 15 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d’un videur

Un homme de 26 ans a été condamné ce vendredi 17 janvier par la cour d’assises du Doubs à 15 ans de réclusion criminelle pour avoir mortellement poignardé un videur de discothèque qui avait refusé l’accès à l’un de ses amis, complice, qui a été condamné à 10 ans de réclusion. Quatre autres accusés, reconnus coupables de « complicité de meurtre », ont écopé de peines allant de 3 à 8 ans de prison.

Le 23 avril 2017, vers 3 h du matin, Mamadou Diedhiou, 35 ans, videur de la discothèque le Styl, au centre-ville de Besançon, avait été tué d’un coup de couteau porté au coeur. Une vingtaine de minutes plus tôt, il avait refusé l’entrée à Fahrat Cid, un habitué des lieux qui ne voulait pas s’acquitter des 5 euros réglementaires. S’estimant « humilié », après avoir été pris par le col par le videur, il avait appelé son frère, venu lui prêter main forte avec quatre autres personnes. Les six hommes avaient encerclé et frappé Mamadou Diedhiou et l’un d’eux, Hichem Djebaïli, 26 ans, avait sorti un couteau de sa poche, frappant la victime au coeur. « M. Diedhiou n’a, à aucun moment, eu la capacité de se défendre », a estimé l’avocate générale Margaret Parietti, avant de requérir des peines de 18 mois à 20 ans de réclusion criminelle.