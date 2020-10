Benoît Cornu appelle à une « vision globale » sur le bassin de Champagney

C’est un bassin de 13 millions de m3 quand il est plein (En 2018, 6,4 millions de m3 d’eau potable ont été consommés par les habitants du Grand Belfort, NDLR). Actuellement, il est au deux tiers. Et nous observons les effets de la sécheresse. Si la Rahin est à un niveau trop bas, plus aucune eau ne part dans le bassin. On évoque [le prélèvement] de 3 à 4 m3 par an [par le Grand Belfort]. On peut se dire que ce n’est pas beaucoup, sur 13 m3 ; c’est quand même un quart du volume du bassin. Et ces 3 à 4 millions de m3, si on maintient le niveau du bassin tel qu’il est, il faudra bien les trouver quelque part et cela ne peut être que dans le Rahin. Et que devient le Rahin en aval de cette prise d’eau ? Cette année, nous avons déjà dû faire des pêches électriques à Champagney, à Ronchamp ; et le Rahin disparaissait parfois sur plusieurs kilomètres car il n’y avait plus suffisamment d’eau pour qu’elle reste en surface. Est-ce que cela a été pris en compte dans l’étude ? Du fait que nous ne sachions rien, nous nous interrogeons beaucoup. C’est le nœud du problème. Nous allons avoir une rencontre avec le président du Grand Belfort au cours de laquelle nous espérons bien avoir quelques informations.