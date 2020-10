Belfort: un site internet pour que les entreprises s’y retrouvent dans le maquis des aides

Le site sera actualisé et enrichi en fonction des nouveaux dispositifs et appels à projet.

Les différents représentants des services de l’État et des structures ont présenté également les dispositifs qui relèvent de leurs structures (cf. présentation ci-dessous). Un exercice qui suffit à convaincre de la difficulté que peuvent rencontrer les chefs d’entreprise pour s’y retrouver, tellement la liste était longue, bien que se voulant synthétique.

« Le plan de reprise comprend 260 lignes. A laquelle suis-je éligible ? Selon quels critères? », a souligné le préfet en se mettant à la place d’un chef d’entreprise. Le site relance90.fr doit donc permettre de répondre à ces questions rapidement.