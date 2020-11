Belfort : un cluster covid-19 à Teleperformance fragilise (encore) le dialogue social

Dans ce contexte, Sud PTT demande un déploiement massif du télétravail, comme le prescrit le Gouvernement dans le cadre de ce reconfinement. Et qu’il conseille à 100 % et 5 jours sur 5. « [Le télétravail] n’a jamais été mis en place, alors qu’il y a des progrès et des investissements d’outils », note un représentant du personnel. Et qu’un accord collectif est envisagé, pour justement l’encadrer et le déployer.

Compte tenu du contexte, le déploiement « va trop doucement », regrette un salarié. Selon nos informations, un peu plus de 40 % des téléconseillers du plateau EDF sont en télétravail, plus d’une semaine après l’édition du protocole national. Et moins de 40 % pour Lidl. Sud PTT réclame que le télétravail soit aussi élargi « pour les CDD et intérimaires, et pas uniquement pour les CDI », remarque le syndicat. Et qu’il soit ouvert à tous « les volontaires ». Selon Sud PTT, le refus aux CDD et intérimaires est justifié par « un manque d’autonomie ». Aujourd’hui, on compte environ 160 personnes sur le site. Au 31 mars, alors que les effectifs étaient de 246 salariés, la proportion était de 52,4 % CDI (129 personnes), 17,5 % de CDD (43 personnes) et 29,7 % d’intérimaires (73 personnes) ; les contrats précaires représentaient donc près de la moitié des effectifs. Si les proportions demeurent, cela signifie que seulement un peu plus de la moitié des effectifs serait concernée par le télétravail au centre Teleperformance de Belfort.