Belfort : un chéquier culturel de 30 € pour chaque jeune de 18 à 25 ans

« Depuis le 11 mai 2020, fin du premier confinement, nous soutenons nos acteurs culturels locaux. Avec ce chèque, nous renouvelons notre engagement auprès d’eux », a annoncé le maire de Belfort, Damien Meslot, lors d’une conférence de presse. En effet, la Ville a annoncé offrir un chéquier d’une valeur de 30 euros, sous forme de six coupons de 5 euros, aux jeunes de 18 à 25 ans.

Ils seront à retirer à la mairie à partir du 13 janvier. Avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile. Les coupons seront utilisables dans plus d’une vingtaine d’enseignes, dont la Fnac ou encore l’espace culturel du Leclerc qui proposeront à la vente des produits culturels, hors jeux vidéos. Mais le chéquier sera aussi, et surtout, espère le maire, l’occasion pour les jeunes de l’utiliser pour aller au théâtre, au musée, dans des expositions. Pour s’inscrire à des activités culturelles ou encore aller au cinéma ou à un concert. « Il faut redonner un coup de pouce à nos jeunes pour qu’ils puissent avoir l’envie de pousser la porte. Ces 30 euros, c’est le pied à l’étrier », a pointé le maire.

Le chéquier pourra être retiré à l’Hôtel de Ville à partir du 13 janvier, une fois par an, chaque année, de 18 à 25 ans.