Belfort : un budget sous contraintes et sans visibilité

Autre élément de taille pour le budget de la collectivité : l’augmentation du point d’indice des traitements des fonctionnaires, au mois de juillet. Il entraîne une hausse d’1,2 millions d’euros dans ces dépenses. Ce qui a fait dire à plusieurs élus que l’État prend des décisions mais que ce sont les collectivités locales qui passent à la caisse, tout en notant que l’augmentation obtenue par les fonctionnaires n’épongent même pas la perte de pouvoir d’achat liée à l’inflation. « Nous avions reconstitué en début de mandat une capacité d’investissement forte avec une épargne nette de plus de 4 millions d’euros. Celle-ci sera réduite de ses trois-quarts en une année, pour répondre aux tensions budgétaires », a déploré Sébastien Vivot, adjoint au maire en charge des Finances, lors de la présentation. De leurs côtés, les dotations vont avoisiner 22,9 millions et les recettes fiscales 47,6 millions d’euros, en hausse de plus de 2 millions d’euros car les bases fiscales sont indexées sur l’inflation.

La dotation générale de fonctionnement (DGF) représente 22 % des recettes de la ville. Elle est passée de plus de 17 millions à 16 millions entre 2014 et 2022, tout en sachant que les éléments la composant ont changé. La dotation forfaitaire a plongé alors que la dotation de solidarité urbaine a grimpé. « L’évolution et le maintien global de la DGF sur ces dernières années résulte de la prépondérance de la DSU. Cette éligibilité de la ville de Belfort à la DSU est toutefois la traduction d’un territoire peu aisé et supportant des dépenses ou un manque de ressources inhérentes à la composition de sa population. Le niveau de ces recettes est également sensible aux variation de la population communale », note le rapport. Mathilde Regnaud, membre du groupe d’opposition de gauche En Commun pour Belfort relève que cette DSU prend une part de plus en plus important. « Or, avec une politique de réduction de la part des logements sociaux, on court le risque de la voir diminuer », interpelle-t-elle. Bastien Faudot, du groupe d’opposition de gauche Belfort en Grand, regrette une perte de « dynamique budgétaire » et redoute une perte « d’autonomie demain ». Surtout : « L’État fait passer les collectivités locales à la caisse pour régler ses propres turpitudes. » Et ce manque de visibilité ne fait que grandir avec la suppression annoncé de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), dont une partie est perçue par les communes.