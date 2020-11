Belfort : six mois avec sursis pour avoir menacé de mort le préfet

La condamnation de la prévenue par le tribunal correctionnel de Belfort a été infligée dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) a précisé le magistrat à l’AFP, confirmant une information de France Bleu Belfort-Montbéliard.

« On sait très bien que le Préfet veut notre tête à nous et à personne d’autre (…). Il peut venir, il sait où on habite, pas de souci: on l’attendra, on n’a plus rien à perdre », avait-elle déclaré, a indiqué le magistrat. Celui-ci a précisé que les propos avaient « été filmés sur un réseau social ». « La seule chose qui pourrait me faire vriller, c’est qu’on m’enlève mes enfants, mais là je vous jure, devant tout le monde, que c’est moi qui le bute, et personne d’autre », avait-elle ajouté.