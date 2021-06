Belfort: raviver la magie lors du jeu géant Mystères & Sortilèges

Pendant plus de trois heures, les joueurs silleront la ville à la recherche d’indices pour résoudre une enquête. Il faudra choisir son camp, parmi les cinq plus grandes écoles du monde magique. Cinq écoles, qui devront se réunir à Dragestel pour une grande cérémonie… Mais tout ne se passera pas comme prévu. Les directeurs des cinq écoles seront capturés. La menace pèsera, et ce sera aux différents groupes de tout faire pour protéger le bouclier magique de l’école pour laquelle ils jouent. Enigmes, codes à trouver et à envoyer par SMS pour avoir la suite de l’itinéraire, jeu de dextérité, ateliers, les joueurs devront tout donner, durant trois heures, pour sauver leurs écoles.