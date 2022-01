Belfort: pas de danse pour le Nouvel An et retour du masque en ville

Parallèlement, le port du masque redevient obligatoire au centre de Belfort dès ce vendredi 31 décembre et durant tout le mois de janvier pour les personnes de 11 ans ou plus. Le périmètre concerné est le suivant :

à l’intérieur de la Vieille ville dans un périmètre délimité par les rues Sous-le-Rempart, Jean-Pierre-Melville, Mobiles-de-1870, Rosemont, Ancien-Théâtre, Général-Sarrail, Cambrai, Emile-Zola, Général-Reiset, Docteur-Fréry, Pierre-Bonnet.

en centre-ville : boulevard Carnot, place Corbis, faubourg des Ancêtres, faubourg de France, rue Jules-Vallès, rue Pierre-Proudhon, rue du Pont-Neuf, avenue Wilson.

Le masque reste obligatoire dans l’ensemble du département dans tous les établissements, lieux et événements dont l’accès est assujetti à la présentation du passe sanitaire, précise également la préfecture.

Il reste également obligatoire dans un rayon de 50 mètres autour des entrées et sorties des établissements d’enseignement, dont ceux relevant de l’enseignement supérieur, des CFA, des crèches, des établissements accueillant des activités périscolaires, des entrées et sorties des gares et lieux de culte.

Par ailleurs, le port du masque est obligatoire dans les files d’attente constituées sur la voie publique et dans tout lieu ouvert au public, de même que lors de tout rassemblement sur voie publique et dans les lieux ouverts au public de plus de 10 personnes, ainsi que sur les marchés, les brocantes, les ventes au déballage.

Selon les chiffres de la préfecture, ce jeudi 30 décembre 2021, 93 patients sont hospitalisés à l’Hôpital Nord Franche-Comté, dont 15 ont été placés en réanimation.