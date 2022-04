Belfort : Orange installe un 5G Lab au Techn’Hom et l’ouvre aux entreprises

« Belfort, c’est un écosystème de l’innovation », rappelle Ludovic Guilcher. « [Et] la 5G va révolutionner le monde de l’industrie », poursuit-il. « Belfort occupe une place particulière. C’est un site stratégique », confirme Laurent Leboucher, directeur d’Orange innovation networks. « C’était donc logique de mettre [à Belfort] un 5G Lab », explique Ludovic Guilcher. On perçoit déjà les mutations de cette technologie dans l’agriculture, la télémédecine, où l’on peut par exemple piloter depuis Belfort un robot médical installé à Lille. « Nous sommes au début de l’histoire », insiste-t-il. « Pour les utilisateurs, la 5G, c’est une promesse d’augmentation du débit et d’une diminution de la latence, pour accompagner les usages », explique Laurent Leboucher.

C’est le point de départ d’une révolution industrielle qui doit encourager l’innovation. Le 5G Lab ajoute également une corde à la dynamique innovation d’Orange à Belfort. Il la dote « d’une composante tiers lieu », résume Benoit Badard, le directeur du site de la cité du Lion, dans un territoire dont l’ADN est industriel. Orange a la volonté « d’accroître [son] ouverture à l’écosystème régional ». Les entreprises pourront venir au Lab pour découvrir les potentialités ouvertes par la 5G, tester leurs équipements et réfléchir avec l’opérateur à leurs innovations. « Avec ce nouveau dispositif, Orange invite à mieux appréhender les opportunités, la valeur et l’utilité de la 5G », résume Orange dans sa présentation.

« L’aménagement du territoire ne peut se faire sans [la 5G] », estime Cédric Perrin, sénateur Les Républicains du Territoire de Belfort, qui s’est beaucoup investi dans le déploiement de la fibre optique dans le Territoire de Belfort. « La 5G va donner un effet exponentiel », valide Bruno Bailly, directeur général de Merem, PME industrielle de fabrication de cartes électroniques de près de 50 salariés installée à Saône et à Pierrefontaine-les-Varans (Doubs). Pour garantir sa mutation, la société s’est réinventée et s’est positionnée « comme une start-up ». Sa croissance a été de 30 % en 2021. En 2022, on l’imagine entre 40 et 50 %. Sa transformation a été pensée autour d’un agrandissement de l’outil de production, d’une digitalisation du process industriel, du lancement de nombreux projets d’innovation, mais surtout « d’une plongée dans la deep technologie », confie le directeur. Ces technologies ouvrent la porte à des programmes d’immersion, à des assistances à distance ou à des dynamiques holographiques. « La 5G est le catalyseur qui va permettre à toutes ces technologies d’atteindre un potentiel », estime Bruno Bailly. Il a installé une antenne 5G dans son entreprise, pour pouvoir disposer de ce potentiel prometteur. « Nous sommes sur une autre planète », concède-t-il. « Et nous sommes allés plus loin en 3 ans avec Orange que ce que nous avions envisagé quand nous avons commencé à réfléchir à ces questions. » Et c’est ce que veut poursuivre Orange en invitant les entreprises dans son 5G Lab de Belfort. Être au cœur de l’innovation. Celle d’Orange. Depuis près de 20 ans. Et celle du tissu industriel régional dès à présent.