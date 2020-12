Belfort: Magali Martin nommée chef de cabinet de la ministre déléguée à l’égalité des femmes

Magali Martin, sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture, vient d’être nommée chef de cabinet d’Elisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances.

Elle quittera son poste le 1er janvier 2021, après 18 mois d’exercice dans le Territoire de Belfort.

Avant de venir à Belfort, Magali Martin a été sous-préfète à Sarrebourg.

Elle connaît déjà les rouages des ministères, puisqu’elle a travaillé au ministère de l’Intérieur, à la direction générale des étrangers en France, comme chef du bureau du droit communautaire et des régimes particuliers.

Elle a suivi ses études à l’institut d’études politiques d’Aix-en-Provence et est titulaire d’un DESS carrières diplomatiques internationales et européennes de la faculté de Droit et Sciences politiques de Clermont-Ferrand.

La rédaction de site LeTrois.info lui souhaite plein succès dans ses nouvelle fonctions.