Belfort : les écoles élémentaires rouvrent le 18 mai, les écoles maternelles le 25 mai

Comme l’a rappelé le préfet du Territoire de Belfort, David Philot, l’accueil des enfants à l’école se fait sur la base du « volontariat » des parents. Et cet accueil doit se faire dans de bonnes conditions de « sécurité sanitaire » et de « protection des enfants ». Une chose est certaine, rien ne doit précipiter les réouvertures, assure-t-il en marge d’une conférence de presse organisée ce lundi aux Restos du Cœur de Belfort. « On se le donne ce temps, souligne le préfet. On se donne les moyens des réouvertures. ». Jeudi, au plus tard, confirme-t-il, tous les parents devront être informés des dispositifs mis en place pour garantir l’accueil des enfants dans les écoles, le transport scolaire, voire la restauration, en cours de validation dans l’ensemble du département.