Belfort : l’entreprise Cartonnage du château en plein essor malgré les pénuries

« Avec la pénurie et l’augmentation du prix des matières premières, nous sommes obligés d’augmenter nos prix de 25 à 35 % », constate Marc Royer, p-dg de Cartonnage du château. Pour autant, l’entreprise n’a perdu aucun client. Déjà, parce que la pénurie touche toutes les entreprises, ce qui ne crée pas de concurrence défavorable. Mais aussi parce que Cartonnage du château a fondé une réputation sans failles dans la création de cartons compacts destinés, en grande partie, à l’industrie du luxe : cosmétique, spiritueux, gastronomie… Une réputation qu’elle entend parfaire en investissant dans des machines toujours plus performantes. « En un an, nous avons acheté 7 machines pour répondre aux besoins de nos clients », expose Marc Royer.

Parmi celles-ci, une nouvelle machine d’impression offset financée, en partie, par le plan France Relance, à hauteur de 615 000 euros. L’entreprise est la première en France à bénéficier de cette machine. « Cela a été une aubaine pour nous », se réjouit le p-dg. « Le plan de relance a permis d’accompagner notre décision d’investir. Il fallait que l’on y aille de toute façon. » Cette nouvelle machine d’impression permet d’obtenir n’importe quel décor souhaité par les clients, avec des vernis spécifiques. « Auparavant, nous devions envoyer nos productions jusqu’à Lyon pour ces vernis ultra brillants », explique le dirigeant. Grâce à cette aide, Cartonnage du château a pu également investir dans une seconde machine : « Une machine de découpe à l’emporte-pièce que nous n’aurions pu acheter que dans trois ans, alors qu’il nous la fallait absolument. »