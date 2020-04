Belfort : le préfet fait confiance aux « énergies locales »

« Nous avons provoqué localement la capacité à faire des blouses et des masques », a-t-il évoqué ce mardi 14 avril lors de son point presse hebdomadaire. « Il y a certaines initiatives individuelles spontanées, d’autres de plus grande ampleur ». David Philot évoque ainsi RKF, qui promet blouses et masques, les associations d’insertion sollicitées pour la production de blouses et qui pourraient l’être pour des masques, les couturières professionnelles à domicile (une dizaine ont été identifiées à ce jour), ou encore les initiatives de l’UTBM.