Belfort : le maire suspend la collaboration entre les polices municipale et nationale

Sur ces images, « on ne voit pas de crime ou de délit commis par le conducteur du scooter », mais « on voit qu’un agent municipal percute le scooter avec son vélo et va au contact du conducteur », a noté Étienne Manteaux. Dans un courrier adressé au directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) de Belfort, que l’AFP a pu consulter jeudi et que L’Est Républicain a dévoilé mercredi, Damien Meslot annonce sa décision de suspendre « pour une durée indéterminée » les actions de coopération opérationnelle entre la police municipale et la police nationale telles que « les opérations coordonnées de sécurité publique, les patrouilles communes ou encore le renfort apporté par les policiers municipaux » sur certaines opérations de la police nationale.

« La garde à vue des deux policiers municipaux est disproportionnée. C’est quelque chose d’extrêmement rare pour des faits qui relèvent de l’anecdote », a estimé auprès de l’AFP Damien Meslot (LR). La conseillère municipale d’opposition Samia Jaber a fustigé dans un communiqué la « volonté manifeste de faire pression sur la police (nationale, NDLR) et d’entraver la justice ». « Tenter de couvrir une faute d’un ou deux individus c’est jeter le discrédit sur l’ensemble de la profession », a-t-elle estimé.